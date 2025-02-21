У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
У мережі оприлюднили відео атаки російського ударного дрона типу "Шахед" на Київщині
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.
Зазначається, що на кадрах зафіксовано пряму влучання "Шахеда" у Білій Церкві вранці 20 лютого.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Також оприлюднено нові відео з місця влучання дрона.
Нагадаємо, як повідомлялося, на Київщині унаслідок падіння уламків ударних дронів 20 лютого були пошкоджені приватні будинки і транспортні засоби в Білоцерківському та Вишгородському районах.
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