В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
В сети обнародовали видео атаки российского ударного дрона типа "Шахед" в Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Отмечается, что на кадрах зафиксирована прямая попасть "Шахеда" в Белой Церкви утром 20 февраля.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Также обнародованы новые видео с места попадания дрона.
Напомним, как сообщалось, в Киевской области в результате падения обломков ударных дронов 20 февраля были повреждены частные дома и транспортные средства в Белоцерковском и Вышгородском районах.
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