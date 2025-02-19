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19 лютого 2025, 23:24

Митники виявили зуби мамонтів у посилці з Пирятина до США

19 лютого 2025, 23:24
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фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
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Київські митники упередили незаконне пересилання з України до США зубів мамонтів — ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, передає RegioNews.

Переслати зуби мамонтів намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом "креативних художніх заготовок" вартістю $10.

"6 важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень", — йдеться у повідомленні.

Прямувало поштове відправлення з Полтавщини, м. Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Експерти Національного науково-природничого музею визначили, що пластини — це два корінних зуба двох різних мамонтів (мамутів). Фахівці припускають, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену (до палеоліту), тобто 305-130 тисяч років тому.

"Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природній цемент, а також коріння", — зазначається у повідомленні.

За висновком фахівців, знахідки цих зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамонтів в плейстоцені України. Ці зразки не часто зустрічаються і мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Наразі культурні цінності вилучені.

Нагадаємо, раніше співробітники Київської митниці зберегли від незаконного вивезення до США бивні моржа, який знаходиться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

Також повідомлялося, що житель Тернополя спробував незаконно вивезти за кордон унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років. Він відправив посилки в США, Таїланд та Іспанію.

митниця Полтавська область Пирятин Київська область культурна цінність історична цінність
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