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19 февраля 2025, 23:24

Таможенники обнаружили зубы мамонтов в посылке из Пирятина в США

19 февраля 2025, 23:24
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фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
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Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку из Украины в США зубов мамонтов — млекопитающих, вымерших несколько сот тысяч лет назад

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, передает RegioNews.

Переслать зубы мамонтов пытались в международной почтовой отправке под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью $10.

"6 тяжелых декоративных пластин непонятного происхождения таможенники обнаружили в одной из посылок во время таможенного контроля международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

Следовало почтовое отправление с Полтавщины, г. Пирятина в США. Находку таможенники направили на экспертизу.

Эксперты Национального научно-естественного музея определили, что пластины — это два коренных зуба двух разных мамонтов (мамутов). Специалисты предполагают, что животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305-130 тысяч лет назад.

"Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств данные образцы потеряли природный цемент, а также корни", - отмечается в сообщении.

По заключению специалистов, находки этих зубов ценны для исследования видового разнообразия мамонтов в плейстоцене Украины. Эти образцы не часто встречаются и обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью. В настоящее время культурные ценности изъяты.

Напомним, ранее сотрудники Киевской таможни сохранили от незаконного вывоза в США бивни моржа, находящегося под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

Также сообщалось, что житель Тернополя попытался незаконно вывезти за границу уникальные палеонтологические ценности – окаменевшие ракоскорпионы в возрасте около 443 миллионов лет. Он отправил посылки в США, Таиланд и Испанию.

таможня Полтавская область Пирятин Киевская область культурная ценность историческая ценность
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