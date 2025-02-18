У ДСНС показали, як триває ліквідація наслідків російського удару по ЧАЕС

фото: ДСНС

На Чорнобильській атомній електростанції продовжується гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 12:00 проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння 2 осередків тління утеплювача покрівлі.

Працюють три групи верхолазів ДСНС.

Також постійно здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована, наголошують надзвичайники.

Нагадаємо, уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.