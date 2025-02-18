У ДСНС показали, як триває ліквідація наслідків російського удару по ЧАЕС
На Чорнобильській атомній електростанції продовжується гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на 12:00 проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння 2 осередків тління утеплювача покрівлі.
Працюють три групи верхолазів ДСНС.
Також постійно здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором.
Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована, наголошують надзвичайники.
Нагадаємо, уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.
Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.