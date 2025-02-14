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14 февраля 2025, 19:21

Появились новые подробности вражеской атаки по ЧАЭС

14 февраля 2025, 19:21
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фото: hromadske.ua
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Россияне повредили защитную арку укрытия 4 энергоблока ЧАЭС в той ее части, что не представляет угрозы утечки радиации.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии Укринформу сообщила эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарная.

На этот раз дыра не в той части арки, где находится старое сооружение "Укрытие", а под ней – наиболее переплавившиеся радиоактивные топливосодержащие материалы и за годы превращающиеся в пыль

По ее словам, попадание было в ту часть, которая с точки зрения ядерно-радиационной безопасности наиболее безопасна.

Известно, что в защитном сооружении пробита насквозь стальная оболочка, состоящая из наружной и внутренней частей. В настоящее время нарушена герметичность сооружения и не работает вентиляционная система с фильтрами, которые должны были задерживать радиоактивные частицы.

Также в результате атаки были повреждены основные краны, установленные для демонтажа внутреннего объекта "Укрытие".

Напомним, после российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

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