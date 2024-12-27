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27 грудня 2024, 11:47

Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на переробку твердих радіоактивних відходів

27 грудня 2024, 11:47
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фото: chnpp.gov.ua
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Чорнобильська атомна електростанція отримала ліценцію на перероблення твердих радіоактивних відходів

Про це розповіли у пресслужбі Чорнобильської АЕС, передає RegioNews.

Фахівці перероблятимуть відходи, накопичені під час експлуатації станції, а також ті, що утворилися в процесі роботи об'єкта "Укриття".

"Державна інспекція ядерного регулювання України внесла зміни до ліцензії, виданої ДСП ЧАЕС на право провадження діяльності "переробка, зберігання РАВ, а саме —введення в експлуатацію установки вилучення твердих відходів та заводу з переробки твердих відходів, Промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у промисловому комплексі об'єднані чотири об'єкти з поводження з твердими радіоактивними відходами, замкнуті в єдиний технологічний цикл.

Влітку 2017 року на ЧАЕС розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ). За словами фахівців станції, у процесі перероблювання рідкі відходи проходять декілька стадій і в результаті шляхом цементування перетворюються на тверді радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що частину Чорнобильської зони (695,2 гектара території) уряд передасть у постійне користування Держприкордонслужби. Там прикордонники будуть облаштовувати фортифікації.

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