06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 22:19

Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" получил награду на престижном фестивале во Франции

11 февраля 2025, 22:19
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" (I Died in Irpin) режиссера Анастасии Фалилеевой получил награду на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране во Франции.

Об этом говорится на сайте фестиваля, передает RegioNews .

Лента одержала победу в категории "Лучшая международная анимация 2025 года".

В фильме Анастасия Фалилеева рассказывает, как в утро полномасштабного вторжения с парнем поехала в Ирпень, чтобы быть вместе с его родителями.

В Украине фильм получил гран-при фестиваля анимации LINOLEUM, Kyiv international short film festival (KISFF) и награду национальной премии кинокритиков "Киноколо 2024".

Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране – один из самых престижных кинофестивалей короткометражного кино в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что фильм о харьковских художниках получил престижную американскую кинонаграду, премию гильдии режиссеров США (DGA Awards) в номинации "Документальное кино" за выдающиеся режиссерские достижения в 2024 году. Речь идет о фильме "Фарфоровая война".

Также сообщалось, что режиссер Василий Киевский представил официальный трейлер нового документального фильма "Без права на ошибку". В ленте рассказывается о взрывотехнике и их работе на линии фронта.

кино Ирпень фильм фестиваль
Фильм о харьковских художниках получил престижную американскую кинонаграду
10 февраля 2025, 22:34
Вышел трейлер документального фильма об украинских взрывотехниках
05 февраля 2025, 22:50
Мэра Ирпеня Маркушина поместили под домашний арест
03 февраля 2025, 17:54
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Житомирской области пьяный мужчина на глазах у бывшей спалил ее авто
11 февраля 2025, 22:55
Под Ровно в пожаре сгорели два человека
11 февраля 2025, 22:05
В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
11 февраля 2025, 21:42
Космическое выступление: Юлия Санина спела на мероприятии NASA
11 февраля 2025, 21:40
Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог
11 февраля 2025, 21:30
В Киеве выставили на продажу ресторан, который связывают с Николаем Тищенко
11 февраля 2025, 21:24
Минобороны запустило новый формат добровольной службы для юношей до 25 лет: детали
11 февраля 2025, 21:15
В Укргидрометцентре предупредили, будет ли в Украине пылевая буря в ближайшие дни
11 февраля 2025, 21:03
Обладательница самой большой груди в Украине рассказала, сколько денег ей приносит Onlyfans
11 февраля 2025, 20:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »