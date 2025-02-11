Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" получил награду на престижном фестивале во Франции

Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" (I Died in Irpin) режиссера Анастасии Фалилеевой получил награду на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране во Франции.

Об этом говорится на сайте фестиваля, передает RegioNews .

Лента одержала победу в категории "Лучшая международная анимация 2025 года".

В фильме Анастасия Фалилеева рассказывает, как в утро полномасштабного вторжения с парнем поехала в Ирпень, чтобы быть вместе с его родителями.

В Украине фильм получил гран-при фестиваля анимации LINOLEUM, Kyiv international short film festival (KISFF) и награду национальной премии кинокритиков "Киноколо 2024".

Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране – один из самых престижных кинофестивалей короткометражного кино в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что фильм о харьковских художниках получил престижную американскую кинонаграду, премию гильдии режиссеров США (DGA Awards) в номинации "Документальное кино" за выдающиеся режиссерские достижения в 2024 году. Речь идет о фильме "Фарфоровая война".

Также сообщалось, что режиссер Василий Киевский представил официальный трейлер нового документального фильма "Без права на ошибку". В ленте рассказывается о взрывотехнике и их работе на линии фронта.