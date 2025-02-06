На Київщині ППО збиває російські дрони: БпЛА рухаються до столиці

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У ці хвилини у повітряному просторі Київської області зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах, які прямують до столиці України

Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попередили про рух дронів у напрямку Одеси, Києва та Чернігова. "Шахеди" вже помітили над столицею.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.