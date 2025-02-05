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05 лютого 2025, 20:47

Росіяни вдарили ракетою по Одещині: є жертви

05 лютого 2025, 20:47
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фото: ОВА
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Ввечері 5 лютого російські військові атакували ракетою Одеський район

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Обидва проходили поруч з недобудованою багатоповерхівкою, в яку влучила ракета.

На місці працюють екстрені служби.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, близько 18:15 росіяни вдарили ракетою по місту Південне. Загинув 39-річний місцевий житель, поранення отримав 19-річний хлопець.

Пошкоджена 11-ти поверхова недобудова, житлові будинки, приміщення мінімаркету та кафе.

За попередніми даними, війська рф вдарили авіаційною ракетою, тип встановлюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 – локаційно втрачені

війна обстріли Одеська область ракетний удар загиблий постраждалі
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