Росіяни вдарили ракетою по Одещині: є жертви

фото: ОВА

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Обидва проходили поруч з недобудованою багатоповерхівкою, в яку влучила ракета.

На місці працюють екстрені служби.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, близько 18:15 росіяни вдарили ракетою по місту Південне. Загинув 39-річний місцевий житель, поранення отримав 19-річний хлопець.

Пошкоджена 11-ти поверхова недобудова, житлові будинки, приміщення мінімаркету та кафе.

За попередніми даними, війська рф вдарили авіаційною ракетою, тип встановлюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 – локаційно втрачені