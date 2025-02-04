фото: ГСЧС

В Киевской области лесник наткнулся на подозрительный предмет, похожий на часть дрона. Мужчина сообщил о находке специалистов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Пиротехники установили, что это боевая часть беспилотного летательного аппарата "Герань-2".

Опасный элемент был изъят и доставлен для дальнейшего уничтожения в установленном порядке.

ГСЧС призывает граждан при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщить по номеру 101.

Напомним, сегодня, после ночной атаки, россиян в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажной недостройки обнаружены обломки вражеского дрона.

Ранее мы сообщали, что на Сумщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского дрона.