В Киевской области лесник нашел боевую часть российского дрона
В Киевской области лесник наткнулся на подозрительный предмет, похожий на часть дрона. Мужчина сообщил о находке специалистов
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Пиротехники установили, что это боевая часть беспилотного летательного аппарата "Герань-2".
Опасный элемент был изъят и доставлен для дальнейшего уничтожения в установленном порядке.
ГСЧС призывает граждан при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщить по номеру 101.
Напомним, сегодня, после ночной атаки, россиян в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажной недостройки обнаружены обломки вражеского дрона.
Ранее мы сообщали, что на Сумщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского дрона.