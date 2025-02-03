фото: ДПСУ

Під час дронової атаки на України 1 лютого на Сумщині прикордонники приземлили ворожий дрон типу "Гербера"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужба.

"У результаті професійної роботи прикордонників ворожий безпілотник був успішно збитий", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.