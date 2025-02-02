В Киевской области будут судить преступную группу, которая незаконно вырубила деревья на 60 млн грн

фото: ДБР

В Киевской области будут судить преступную группу, разоблаченную ДБР на вырубке 100-летних дубов в Чернобыльском заповеднике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Сотрудники ДБР установили, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ДСП "Северная Пуща", принадлежащего Чернобыльскому заповеднику. Злоумышленники вывозили древесину в Киев и продавали.

Общая сумма ущерба составляет более 59 млн грн.

Преступная группа уде привлечена к уголовной ответственности.

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник – природоохранная территория в Украине. Находится в Киевской области у Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщалось, в Житомирской области за незаконную вырубку деревьев будут судить участников организованной преступной группировки. Злоумышленники нарубили дров на 750 тыс. грн.