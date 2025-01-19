Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині

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У неділю, 19 січня, у повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих дронах

Про це повідомляє RegioNews із посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені.