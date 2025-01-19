Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области

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В воскресенье, 19 января, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БПЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Местные жители призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны.