Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области
В воскресенье, 19 января, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БПЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Местные жители призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны.
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