На Київщині уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків пошкоджені три приватні будинки, паркан, чотири авто та господарчі будівлі.

Інформації про постраждалих в області немає.

На місці працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 безпілотників. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони.

Зранку 18 січня російські військові атакували Київ балістикою. Є загиблі та поранені.