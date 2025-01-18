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18 січня 2025, 12:10

На Київщині уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки

18 січня 2025, 12:10
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фото: поліція
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Російські військові 18 січня вчергове здійснили масовану атаку по Київській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків пошкоджені три приватні будинки, паркан, чотири авто та господарчі будівлі.

Інформації про постраждалих в області немає.

На місці працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 безпілотників. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони.

Зранку 18 січня російські військові атакували Київ балістикою. Є загиблі та поранені.

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