На Киевщине обломки сбитых дронов повредили частные дома

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Российские военные 18 января в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре авто и хозяйственные здания.

Информации о пострадавших в области нет.

На месте работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции.

Напомним, в ночь на 18 января РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 беспилотников. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона.

Утром 18 января российские военные атаковали Киев баллистикой. Есть погибшие и раненые.