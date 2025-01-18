На Киевщине обломки сбитых дронов повредили частные дома
Российские военные 18 января в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре авто и хозяйственные здания.
Информации о пострадавших в области нет.
На месте работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции.
Напомним, в ночь на 18 января РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 беспилотников. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона.
Утром 18 января российские военные атаковали Киев баллистикой. Есть погибшие и раненые.
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