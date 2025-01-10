На Одещині викрили "бізнесменів", які виготовляли підробки гаджетів відомого бренду

фото: esbu.gov.ua

Суд на Одещині виніс вирок трьом чоловікам, які незаконно продавали телефонні аксесуари під маркою відомого світового бренду. Правоохоронці вилучили у них товару на 30 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

За даними відомства, організував незаконний бізнес 29-річний одесит. Через сайт та сторінку в Instagram він продавав підроблені навушники, смартгодинники, зарядні пристрої та інші аксесуари. Замовлення відправлялися по всій Україні.

З виробництвом та продажем підробленої техніки йому допомагали двоє спільників. Вони закуповували дешеві китайські аналоги та наклеювали на них брендовані наліпки.

Збитки правовласнику від цієї незаконної діяльності склали понад 6,5 млн грн. Учасники схеми уже відшкодували ці кошти.

Організатору злочинної групи суд призначив штраф у 153 тис. грн, іншим учасникам — по 136 тис. грн.

Нагадаємо, раніше на українському кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів.