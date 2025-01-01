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01 січня 2025, 16:30

На Прикарпатті горів санаторій: із палаючої будівлі евакуювали понад 100 людей

01 січня 2025, 16:30
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Пожежа сталася сьогодні вранці, 1 січня, в селищі Ворохта Надвірнянського району. З будівлі евакуювали понад 100 осіб

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.

Виявилося, що займання виникло близько 08:00. Вогонь охопив покрівлю чотириповерхової будівлі санаторію на площі близько 150 квадратних метрів.

Надзвичайники спільно з адміністрацією закладу евакуювали 102 осіб, серед яких 10 дітей і семеро працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Займання гасили 52 рятувальники та 13 одиниць спеціалізованої техніки.

"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал.

ліквідація пожежа рятувальники ДСНС санаторий Івано-Франківська область
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