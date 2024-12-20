Росіяни вдарили балістикою по житловому будинку в Кривому Розі: постраждали 5 містян

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Через ракетний обстріл міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро жителів. Армія РФ влучила балістичною ракетою в житлову двоповерхівку. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи вже завершені

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"На зараз 5 постраждалих – дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Олександр Вілкул додав, що через ракетний удар пошкоджено багато багатоповерхівок та приватних будинків. Штаб допомоги розгорнуть у найближчій школі. Також в одній з лікарень повилітали всі вікна. Пацієнтів переводять в інші медичні заклади.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня окупанти атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Повідомлялося, що з-під завалів потрощеного двоповерхового будинку дістали двох людей – дитину та чоловіка.