Пошкоджені склади та адмінбудівля підприємства: наслідки російської атаки на Київщині
В ніч на 14 грудня російська армія вчергове атакувала Київську область
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів області пошкоджені адміністративна будівля підприємства та два складські приміщення, а також автомобіль.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Усього окупанти запустили 132 дрони. Сили ППО вночі збили 58 безпілотників, ще 72 – локаційно втрачені.
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