фото: поліція

У вівторок, 26 листопада, російська армія знову здійснила обстріл Київщини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.

Інформації про постраждалих станом на 8:30 немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів. Під прицілом також був Київ.