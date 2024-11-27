фото: ДСНС

ДТП сталася в середу, 27 листопада, близько 10:40 на трасі Київ-Ковель, поблизу селища Пісківка Бучанського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Nissan при обгоні не впорався з керуванням та зіткнувся з інкасаторським авто Ford Transit, що в подальшому призвело до зіткнення з вантажівками Volvo, Ford та ГАЗ. Деякі автомобілі після зіткнення перекинулися.

За інформацією ДСНС, в ДТП постраждали троє чоловіків та одна жінка.

Від отриманих травм 67-річний водій Nissan загинув на місці. Рятувальники деблокували загиблого з авто.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 23 листопада на Львівщині кросовер впав у котлован, перекинувся та загорівся. Загинули водій та пасажир авто.