фото: ГСЧС

ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 10:40 на трассе Киев-Ковель, вблизи поселка Песковка Бучанского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Nissan при обгоне не справился с управлением и столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что в дальнейшем привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ. Некоторые автомобили после столкновения перевернулись.

По информации ГСЧС, в ДТП пострадали трое мужчин и одна женщина.

От полученных травм 67-летний водитель Nissan погиб на месте. Спасатели деблокировали погибшего из авто.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Открыто уголовное производство.

Напомним, днем 23 ноября на Львовщине кроссовер упал в котлован, перевернулся и загорелся. Погиб водитель и пассажир авто.