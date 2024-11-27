Инкассаторское авто, три грузовика и легковушка: в Киевской области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 10:40 на трассе Киев-Ковель, вблизи поселка Песковка Бучанского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Nissan при обгоне не справился с управлением и столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что в дальнейшем привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ. Некоторые автомобили после столкновения перевернулись.
По информации ГСЧС, в ДТП пострадали трое мужчин и одна женщина.
От полученных травм 67-летний водитель Nissan погиб на месте. Спасатели деблокировали погибшего из авто.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Открыто уголовное производство.
Напомним, днем 23 ноября на Львовщине кроссовер упал в котлован, перевернулся и загорелся. Погиб водитель и пассажир авто.