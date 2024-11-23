На Закарпатті зіткнулися рейсовий автобус та Audi: загинула 22-річна дівчина
ДТП сталася вранці 22 листопада в селі Березово Хустського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка Audі не впоралася з керуванням на засніженій дорозі та на заокругленій ділянці виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в рейсовий автобус Mercedes сполученням "Хуст-Львів".
Внаслідок зіткнення 22-річна водійка легковика померла на місці. Керманич автобуса та його пасажири не постраждали.
Обидва транспортні засоби помістили на спецмайданчик.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вночі 20 листопада на Київщині Volkswagen врізався у вантажівку. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.
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