На Чернігівщині вантажівка збила двох пішоходів: одна жінка загинула

фото: поліція

ДТП сталася 24 листопада близько 17:00 в селищі Срібне Прилуцького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто "ГАЗ" на вулиці Незалежності збив двох жінок-пішоходів. Від отриманих травм 70-річна місцева мешканка загинула на місці, другу травмовану 67-річну жінку госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили. зазначається, що водій був тверезий.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Поліція розшукує свідків ДТП: інформацію просять повідомити за номером (050) 687-39-59 (слідчий Станіслав Тищенко), або на лінію 102.

Нагадаємо, 22 листопажа на Львівщині фура збила чоловіка, потім його переїхали ще два авто. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.