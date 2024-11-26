В Киевской области легковушка сбила пешехода: мужчина умер
Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 24 ноября, на улице Киевской в Фастове. Пострадавший пешеход не выжил
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
Следователи предварительно установили, что около 16:00 35-летний водитель автомобиля Opel сбил 54-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемой "зебре".
"К сожалению, от полученных травм местный житель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, вечером 20 ноября в Ровно водитель грузовика насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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