Смертельное ДТП на Киевщине: легковушка врезалась в грузовик

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Volkswagen не справился с управлением на скорости и врезался в грузовик DAF, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги.

В результате ДТП 29-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 18 ноября в Киевской области маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек.