Смертельное ДТП на Киевщине: легковушка врезалась в грузовик
ДТП произошло 20 ноября около 00:03 вблизи села Пролиски Бориспольского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Volkswagen не справился с управлением на скорости и врезался в грузовик DAF, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги.
В результате ДТП 29-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, утром 18 ноября в Киевской области маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек.
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