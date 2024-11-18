фото: поліція

ДТП сталася 18 листопада близько 9:00 поблизу міста Кагарлик на Обухівщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій легковика Fiat при повороті виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку Mercedes. Потім автомобіль Chevrolet, який рухався позаду Fiat, здійснив зіткнення з останнім.

За попередньою інформацією, постраждали 9 людей. Рятувальники деблокували одного з потерпілих. Серед травмованих – 10-річна дитина, яка перебувала в легковику Fiat. Наразі лікарі надають всім допомогу.

Зазначається, що через ДТП частково перекрито рух на автодорозі Київ-Знамʼянка.

Нагадаємо, вранці 18 листопада у Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту. Загинули три людини.