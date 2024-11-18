фото: полиция

ДТП произошло 18 ноября около 9:00 вблизи города Кагарлык на Обуховщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель легковушки Fiat при повороте выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку Mercedes. После автомобиль Chevrolet, двигавшийся позади Fiat, совершил столкновение с последним.

По предварительной информации, пострадали 9 человек. Спасатели деблокировали одного из пострадавших. Среди травмированных – 10-летний ребенок, находившийся в легковушке Fiat. Врачи оказывают всем помощь.

Отмечается, что из-за ДТП частично перекрыто движение по автодороге Киев-Знаменка.

Напомним, утром 18 ноября в Хмельницком BMW на большой скорости влетел в остановку транспорта. Погибли три человека.