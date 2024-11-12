На Киевщине легковушка влетела в дерево: есть погибший и травмированный
ДТП произошло днем 10 ноября на дороге Лесное-Михайловка-Рубежовка в Киевской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево.
К сожалению, от полученных травм 34-летний водитель погиб на месте. Травмированного пассажира легковушки госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 10 ноября на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе дети.
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