фото: полиция

ДТП произошло днем 10 ноября на дороге Лесное-Михайловка-Рубежовка в Киевской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево.

К сожалению, от полученных травм 34-летний водитель погиб на месте. Травмированного пассажира легковушки госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 10 ноября на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе дети.