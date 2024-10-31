На Черкащині через атаку "шахедів" є пошкодження на двох підприємствах

фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч проти 31 жовтня під атакою російських уданих дронів типу "Шахед" опинилася Черкаська області. Уламки збитих дронів пошкодили кілька підприємств

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі", - розповів він.

Зокрема, за словами голови обласної адміністрації, в одному випадку було пошкоджено склад, а і іншому вікна в будівлі.

Наслідки атаки уточнюються.

Табурець додав, що військові збили у небі над Черкащиною три ворожі дрони. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російські війська запустили по Україні 43 дрони. Збити вдалося 17 з них.