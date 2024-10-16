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Внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 16 жовтня на Київщині пошкоджені два житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, у поліції оприлюднили оновлену інформацію про наслідки атаки станом на 10 годину.

Як зазначається, в одному з районів пошкоджено два житлові будинки, господарча споруда, паркан, а також один автомобіль.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Київщині сьогодні, 16 жовтня, загорівся приватний житловий будинок.

Також внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті у Тернопільській області.