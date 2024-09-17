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ДТП сталася у Броварах 15 вересня близько 19:30 години на вулиці Ярослава Мудрого

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 37-річний водій авто Skoda не помітив людей на нерегульованому пішохідному переході та збив їх. Постраждалих 53, 60 та 84-річних жінок госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розслідує обставини смертельної ДТП на Київщині, яка сталася днями на дорозі між селами Бишів та Грузьке у Фастівському районі.