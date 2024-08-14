На Київщині мотоцикліст збив 10-річну дитину на велосипеді
ДТП сталася напередодні в селищі Рокитне Білоцерківського району. Внаслідок аварії травми отримали неповнолітній велосипедист і мотоцикліст
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
Як з'ясували правоохоронці, 36-річний байкер не впорався з керуванням та зіткнувся із велосипедом. Відомо, що за кермом двоколісного перебував 10-річний хлопчик.
"З підозрою на перелом нижньої щелепи малолітнього ушпиталити до місцевої лікарні. Водій мотоцикла отримав травму руки", — йдеться в повідомленні.
Поліція розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 44-му кілометрі траси "Київ-Одеса" легковик зіштовхнувся з двома авто. Внаслідок аварії загинув один із водіїв.
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