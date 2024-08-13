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На Хмельниччині перекинувся автобус із дітьми: загинули вчителька та 12-річна дівчинка
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13 серпня 2024, 11:25

На Хмельниччині перекинувся автобус із дітьми: загинули вчителька та 12-річна дівчинка

13 серпня 2024, 11:25
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася сьогодні вранці, 13 серпня, на автодорозі біля села Вишнопіль Старокостянтинівської громади. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед яких дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

Відомо, що водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

За матеріалами слідства, близько 07:45 водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся. У транспортному засобі перебували 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу, та двоє водіїв.

"Попередньо внаслідок ДТП загинула одна дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих та характер травм встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що в аварії загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Крім того, 16 дітей доставили до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса перебувають у важкому стані в реанімації.

На місці ДТП працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 серпня на Хмельниччині в ДТП потрапив автобус, який перевозив дітей на відпочинок. Внаслідок аварії травмувався семеро дітей віком від 8 до 15 років та 62-річний чоловік.

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