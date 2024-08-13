На Київщині чоловік зґвалтував 17-річну дівчину і намагався її вбити

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На Київщині чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, а після цього намагався її вбити

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, передає RegioNews.

Дівчина стала жертвою злочину 9 серпня у Фастівському районі. До поліції звернулися люди, які знайшли закривавлену дівчину на узбіччі дороги.

За даними слідства, у той вечір дівчина поверталася додому. Її схопив невідомий чоловік, одягнув наручники, затягнув у лісопосадку і зґвалтував.

Потерпіла намагалася втекти від злочинця, який вчинив над нею наругу, однак завдав їй до чотирьох ударів у спину, намагаючись убити її, аби приховати злочин. Дівчині вдалося вибігти на дорогу, де її помітили водії, які викликали медиків і поліцейських.

Ґвалтівника затримали впродовж декількох годин. Фігуранту повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування та замаху на вчинення вбивств. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Конотопі на Сумщині затримали 35-річного чоловіка за сексуальне насильство щодо неповнолітньої.

Також нещодавно правоохоронці затримали у місті Кролевець на Сумщині трьох молодиків, яких підозрюють у причетності до зґвалтування неповнолітньої.