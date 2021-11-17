Кидався з сокирою та погрожував підірвати газ: на Київщині спецназ затримав бешкетника

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Поліція Київщини затримала нападника, який погрожував підірвати будинок газом та розправитись з поліцейськими

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

"Поліцейські Білоцерківщини спільно з патрульними прибули на виклик щодо домашнього насильства, однак лиходій почав кидатися на правоохоронців із сокирою та погрожував життю мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, ввечері 16 листопада житель Білої Церкви повідомив, що його 55-річний дядько поводить себе вкрай агресивно. На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник знаходиться у квартирі із ножем та сокирою у руках, лається та обіцяє завдати шкоди усім оточуючим.

"Патрульні намагались зайти до квартири за допомогою штурмового щита, однак чоловік почав кидати скляні банки в бік працівників поліції, висловлював погрози вбивством, скорочував дистанцію та замахувався сокирою, декілька разів влучивши в штурмовий щит. На вимогу працівників поліції припинити протиправні дії, зловмисник не реагував", - підкреслили у поліції.

Згодом на місце події прибули працівники полку особливого призначення поліції Київщини, провели штурм оселі та затримали лиходія у порядку ст. 208 Криміналького процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від десяти до п’ятнадцяти років або навіть довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, київські правоохоронці разом із бійцями КОРДу провели спецоперацію по затриманню чоловіка, який стріляв у поліцейських у Голосіївському районі столиці.