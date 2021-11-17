Бросался с топором и угрожал взорвать газ: на Киевщине спецназ задержал дебошира

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Полиция Киевской области задержала нападавшего, который угрожал взорвать дом газом и расправиться с полицейскими

Об этом сообщает прессслужба полиции Киевской области, передает RegioNews.

"Полицейские Белоцерковщины совместно с патрульными прибыли на вызов по поводу домашнего насилия, однако злодей начал бросаться на правоохранителей с топором и угрожал жизни жильцов дома", - говорится в сообщении.

По данным полиции, вечером 16 ноября житель Белой Церкви сообщил, что его 55-летний дядя ведет себя крайне агрессивно. На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленник находится в квартире с ножом и топором в руках, ругается и обещает нанести вред всем окружающим.

"Патрульные пытались зайти в квартиру с помощью штурмового щита, однако мужчина начал бросать стеклянные банки в сторону сотрудников полиции, высказывал угрозы убийством, сокращал дистанцию и замахивался топором, несколько раз попав в штурмовой щит. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия, злоумышленник не реагировал", - подчеркнули в полиции.

Впоследствии на место происшествия прибыли работники полка особого назначения полиции Киевщины, провели штурм дома и задержали злодея в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или даже пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, киевские правоохранители вместе с бойцами Корда провели спецоперацию по задержанию мужчины, который стрелял в полицейских в Голосеевском районе столицы.