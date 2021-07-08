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08 липня 2021, 09:16 1311

У поліції показали відео затримання "голосіївського стрілка"

08 липня 2021, 09:16 1311
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Фото: Нацполіція
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Київські правоохоронці разом із бійцями КОРДу провели спецоперацію по затриманню чоловіка, який стріляв у поліцейських у Голосіївському районі столиці

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, спецоперація по затриманню розпочалась лише після того, як від чоловіка пролунали погрози підпалити квартиру та відкрити вогонь.

"Мешканець столиці викликав поліцію, але відчинити двері відмовився і під час спілкування вистрелив із мисливської рушниці. У результаті патрульний поліцейський отримав дробове поранення руки, а цивільна особа - травму обличчя", - зазначають у поліції.

Потерпілих госпіталізували у лікарню, а на місці події правоохоронці успішно провели спеціальну поліцейську операцію для затримання зловмисника.

У поліції зазначають, що поки йшли перемовини зі "стрілком", були евакуйовані мешканці будинку, перекриті газові вентилі та огороджена територія.

"Однак чоловік категорично відмовлявся залишити приміщення і згодом почав погрожувати повторно відкрити вогонь або підпалити квартиру. Враховуючи ці обставини, а також те, що було чутно запах бензину, ми прийняли рішення про початок штурмової операції", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За силової підтримки спецпризначенців КОРДу чоловіка затримали та доставили до районного управління поліції. Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухотехнічної служби.

Чоловіку загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що пораненому "голосіївським стрілком" поліцейському обіцяють 100 тис. грн компенсації.

Нагадаємо, 7 липня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина: постраждали правоохоронці.

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