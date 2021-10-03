На Київщині авто у зупинку: є постраждала
У Броварах на зупинці громадського транспорту сталося ДТП. Постраждала жінка
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини
За попередніми даними, водій автомобіля "Volkswagen EOS" на перехресті повернув ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю "Mercedes-Benz Sprinter". Від удару автомобіль "Volkswagen EOS" відкинуло в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Лікарі їй надають необхідну медичну допомогу.
Наразі обставини події з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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