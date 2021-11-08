На Киевщине машина съехала в кювет: есть пострадавшие

Нацполиция

В воскресенье между селами Русанов и Гоголей Киевской области произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля "Subaru Impreza" не справился с управлением и съехал в кювет

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в результате дорожно-транспортного происшествия 73-летний и 70-летняя пассажиры получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу.

На месте происшествия работали работники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Киевской области произошло ДТП. Автомобиль врезался в остановку. В результате происшествия пострадала 30-летняя женщина.