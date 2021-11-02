На Київщині влаштують рейди щодо дотримання карантину

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На Київщині створять 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди на території області щодо дотримання обмежувальних заходів. До її складу будуть входити представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади

Як повідомляє RegioNews, про це зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Вирішили створити 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області... Вони посилено контролюватимуть, як в регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною", - повідомив Володін.

В області почали контролювати роботу громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів. За кілька днів провели понад 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але відсьогодні контроль в регіоні будуть запроваджувати посилений.

Нагадаємо, з 30 жовтня Київщина ввійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Раніше повідомлялось, що за 1 листопада в Україні зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).