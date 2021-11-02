12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
09:13  02 ноября
В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
08:06  02 ноября
На Донбассе погиб боец ООС, зафиксировано 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 14:04 478

На Киевщине устроят рейды по соблюдению карантина

02 ноября 2021, 14:04 478
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Киевщине создадут 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды на территории области по соблюдению ограничительных мер. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти

Как сообщает RegioNews, об этом отметил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Решили создать 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области... Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной", - сообщил Володин.

В области начали контролировать работу общественных заведений на соблюдение ограничительных мер. За несколько дней провели более 300 проверок. Сначала они имели профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе будут вводить усиленный.

Напомним, с 30 октября Киевщина вошла в "красную" зону эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что за 1 ноября в Украине зафиксировали 700 летальных исходов, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

карантин область красная зона Ограничение предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram