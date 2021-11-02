На Киевщине устроят рейды по соблюдению карантина

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На Киевщине создадут 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды на территории области по соблюдению ограничительных мер. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти

Как сообщает RegioNews, об этом отметил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Решили создать 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области... Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной", - сообщил Володин.

В области начали контролировать работу общественных заведений на соблюдение ограничительных мер. За несколько дней провели более 300 проверок. Сначала они имели профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе будут вводить усиленный.

Напомним, с 30 октября Киевщина вошла в "красную" зону эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что за 1 ноября в Украине зафиксировали 700 летальных исходов, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).