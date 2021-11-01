У Запоріжжі в під'їзді будинку знайшли чоловіка у крові і з відрізаним вухом

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У Запоріжжі на вулиці Українській перехожі побачили скривавленого чоловіка, який йшов вулицею. А у під'їзді будинку №43 виявили ще одного чоловіка у крові і з відрізаним вухом, яке лежало поруч

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Запорізькій області.

Скривавленого пішохода затримали правоохоронці, а в його жертви, окрім відрізаного вуха, виявили пробиту легеню та інші рани. У батареї під'їзду знайшли і ніж, яким поранили чоловіка.

Постраждалий помер у 5-й міськлікарні під час проведення реанімаційних заходів.

"Працівники сектору кримінальної поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що померлий розпивав спиртні напої з раніше засудженим 45-річним громадянином. Під час розпиття між ними виникла сварка і останній завдав потерпілому декілька ударів ножем, після чого здійснив ампутацію лівої вушної раковини", - розповіла речниця поліції області Олена Лебединська.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, днями у лікарні Дніпра пацієнт вбив сусіда по палаті.