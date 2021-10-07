На Київщині трьох школярів-втікачів знайшли в кукурудзяному полі у "схованці"
Правоохоронці з Кагарлику знайшли трьох школярів, які напередодні втекли до лісу. Вони знаходились у "схованці" в полі
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Київської області.
Зазначається, що дітей шукали вночі кінологи, мисливці, спецпризначенці, карний розшук та працівники ювенальної поліції.
Пошуки школярів тривали усю ніч. Близько 5-ї години ранку школярів розшукали та повернули до домівок. Вони блукали у кукурудзяному полі", - йдеться у повідомленні.
За даними поліцейських, школярі ретельно спланували втечу. У шкільному зошиті вони намалювали план своїх пригод та вирушили у подорож. Однак, довго мандрувати хлопцям не довелося - їх розшукали правоохоронці.
Нагадаємо, у Кагарлику, що на Київщині правоохоронці повідомили про зникнення трьох школярів. Вони самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцеперебування.