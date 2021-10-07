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07 октября 2021, 09:42 805

На Киевщине трех школьников-беглецов нашли в кукурузном поле в "тайнике"

07 октября 2021, 09:42 805
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители из Кагарлыка нашли трех школьников, которые накануне сбежали в лес. Они находились в "тайнике" в поле

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киевской области.

Отмечается, что детей искали ночью кинологи, охотники, спецназовцы, уголовный розыск и работники ювенальной полиции.

Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5 часов утра школьников разыскали и вернули домой. Они бродили в кукурузном поле", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, школьники тщательно спланировали побег. В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. Однако, долго путешествовать ребятам не пришлось - их разыскали правоохранители.

Напомним, в Кагарлыке, что на Киевщине правоохранители сообщили об исчезновении трех школьников. Они самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.

лес школа полиция розыск дети поле

 
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