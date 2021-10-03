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03 октября 2021, 17:15 5

В Киевской области авто влетело в остановку: есть пострадавшая

03 октября 2021, 17:15 5
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Полиция Киевской области
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В Броварах на остановке общественного транспорта произошло ДТП. Пострадавшая женщина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Киевщины

По предварительным данным, водитель автомобиля "Volkswagen EOS" на перекрестке повернул налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Mercedes-Benz Sprinter". От удара автомобиль "Volkswagen EOS" отбросило в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП телесные повреждения получила 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в августе на Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск.

ДТП полиция медицина авто Киевская область

 
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