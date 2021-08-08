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08 серпня 2021, 12:43 485

На Запоріжжі п'яний водій врізався у зупинку й зніс газетний кіоск

08 серпня 2021, 12:43 485
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Фото: ria-m.tv
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У Запорізькій області, в Мелітополі, 8 серпня п'яний водій "влетів" у зупинку і зніс газетний кіоск

Про це пише RegioNews з посиланням на "РІА Мелітополь".

Так, приблизно о 04:00 ранку на вулиці Богдана Хмельницького водій на автомобілі Honda не впорався з керуванням. Чоловік спочатку врізався в зупинку, в результаті чого цегляні колони комплексу тепер зруйновані. Авто не зупинилося після зіткнення з першою "перешкодою" - далі водій зніс газетний кіоск.

За інформацією від свідків ДТП, чоловік, який перебував за кермом авто, мав ознаки алкогольного сп'яніння. В результаті аварії він отримав серйозні травми, його забрала машина швидкої допомоги.

Можливою причиною ДТП, в якій чоловік врізався в зупинку і пошкодив кіоск, видання називає слизьку дорогу. Вранці 8 серпня в Мелітополі був дощ, тому автомобіль могло "занести". На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі автівка влетіла в зупинку з людьми.

Україна авто аварія Запоріжжя Запорізька область

 
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