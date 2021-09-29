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29 вересня 2021, 09:44 289

На Київщині сталася масштабна ДТП за участі вантажівки: в аварії загинули люди

29 вересня 2021, 09:44 289
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Фото: з відкритих джерел
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Зранку 29 вересня у місті Козин поблизу Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля, у результаті якої загинули дві людини, ще троє потрапили до лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що ДТП сталася близько 7 години ранку на вулиці Старокиївській біля дамби. Зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota.

За попередньою інформацією: дві людини загинуло, трьох госпіталізовано до лікарні.

На дорозі ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше внаслідок автопригоди на Миколаївщині 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років дістали тілесні ушкодження.

ДТП авто медики аварія вантажівка

 
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